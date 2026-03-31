Зеленський розповів ключові пункти обговорень з головною дипломаткою ЄС

Основною темою розмови президента України Володимира Зеленського з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас була ситуація з позикою на 90 млрд євро для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своїх соцмережах.

Президент повідомив, що ключовою темою їхньої з Каллас розмови була ситуація із заблокованим рішенням про позику ЄС для України на 90 млрд євро.

"Ці кошти критично важливі і є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи. Саме цей пакет повинен забезпечити нашу оборону і дати сигнал росіянам, що їхня війна буде безперспективною. Цей сигнал залежить від Європи, і потрібно, щоб цей сигнал був, щоб війна закінчилась раніше", – зазначив Зеленський.

Також вони говорили про необхідність збільшення тиску на Росію та роботу над відкриттям переговорних кластерів щодо членства України у ЄС.

"Дякую Каї Каллас за цей візит європейських міністрів в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Важливо, щоб кожен російський злочинець поніс справедливу відповідальність за весь біль, який Росія принесла нашим людям", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вранці 31 березня до Бучі прибула велика делегація європейських міністрів закордонних справ, з нагоди четвертої річниці звільнення міста після російської окупації.

Каллас у своїх виступах протягом дня наголосила, що "Донбас – не кінцева мета Росії", і події періоду окупації у Бучі є промовистою демонстрацією, якими є ставки у війні.

Детальніше про ситуацію з позикою на 90 млрд євро від ЄС, на перші гроші з якої Україна розраховувала у квітні, читайте у статті Без "плану Б" для України. Коли Київ отримає 90 млрд від ЄС та чи можливо "зламати" Орбана.