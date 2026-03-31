Зеленский рассказал ключевые пункты обсуждений с главным дипломатом ЕС

Основной темой разговора президента Украины Владимира Зеленского с главным дипломатом ЕС Каей Каллас была ситуация с займом на 90 млрд евро для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в своих соцсетях.

"Эти средства критически важны и являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Именно этот пакет должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал россиянам, что их война будет бесперспективной. Этот сигнал зависит от Европы, и нужно, чтобы этот сигнал был, чтобы война закончилась раньше", – отметил Зеленский.

Также они говорили о необходимости увеличения давления на Россию и работу над открытием переговорных кластеров относительно членства Украины в ЕС.

"Спасибо Каи Каллас за этот визит европейских министров в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов. Важно, чтобы каждый российский преступник понес справедливую ответственность за всю боль, которую Россия принесла нашим людям", – отметил Зеленский.

Напомним, утром 31 марта в Бучу прибыла большая делегация европейских министров иностранных дел, по случаю четвертой годовщины освобождения города после российской оккупации.

Каллас в своих выступлениях в течение дня подчеркнула, что "Донбасс – не конечная цель России", и события периода оккупации в Буче являются красноречивой демонстрацией, каковы ставки в войне.

