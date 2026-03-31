Каллас впевнена: Донбас – це не кінцева мета Росії

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що Росія намагається здобути за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою.

Про це вона сказала на початку неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого виступу Каллас наголосила, що для того, аби мир був тривалим – він має бути справедливим.

"Росія намагається здобути за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою. Ми всі знаємо, що Донбас – це не кінцева мета Росії. Сьогодні вранці в Бучі нам нагадали, що саме стоїть на кону. Немає кращого прикладу жорстокості Росії, ніж те, що сталося там чотири роки тому", – сказала вона.

Головна дипломатка ЄС також наголосила, що відповідальність є "дуже важливою і має ключове значення для тривалого миру".

"Саме тому Європейський Союз просувається у створенні Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за війну. ЄС також очолює роботу над створенням комісії з претензій, щоб український народ міг вимагати компенсації за руйнування, спричинені війною Росії", – додала Каллас.

Нагадаємо, впродовж останніх днів питання українських територій у контексті завершення російсько-української війни знову загострилося. Зокрема, 25 березня український президент Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Після цього державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими слова українського президента.

А Зеленський своєю чергою наполягає, що під час перемовного процесу США сигналізували про готовність надати свої гарантії безпеки після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.

Окрім цього, український президент вважає, що його американський візаві Дональд Трамп бачить один спосіб завершити війну – територіальні поступки.