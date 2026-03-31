Cуд у Чехії залишив під арештом ще одну підозрювану у підпалі збройового заводу

Суд у Чехії залишив під вартою ще одну підозрювану у підпалі об’єкта збройового заводу LPP Holding; стало відомо, що вона іноземка.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

За підсумками засідання увечері 31 березня окружний суд Пардубіце залишив під вартою жінку, затриману у зв’язку з підпалом збройового заводу LPP Holding – одну з п’яти підозрюваних.

Стало відомо, що це громадянка іноземної країни, яка добре розуміє чеську.

Суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через "обгрунтовані ризики" того, що вона почне переховуватися від правосуддя або скоїть нові правопорушення.

Жінку звинувачують, як і інших, у скоєнні терористичного нападу та участі у терористичній групі. Її затримали у неділю 28 березня. Вона публічно не показувала свого обличчя, поліція з конвою під час супроводу її до суду прикрила жінку так, щоб її не знімали і не фотографували.

До будівлі суду прийшли шестеро дівчат з прапором Палестини, щоб висловити їй підтримку, та залишалися там увесь час, доки конвой зі звинувачуваною вирушив назад.

Попередніх трьох підозрюваних також залишили під арештом; ще одна фігурантка справи – громадянка США – поки перебуває на території Словаччини, вирішується питання щодо її екстрадиції.

20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе маловідома група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України, а "антиізраїльська акція" – лише маскування. Влада розслідує можливий російський слід.

