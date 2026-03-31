Суд в Чехии оставил под арестом еще одну подозреваемую в поджоге оружейного завода

Суд в Чехии оставил под стражей еще одну подозреваемую в поджоге объекта оружейного завода LPP Holding; стало известно, что она иностранка.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

По итогам заседания вечером 31 марта окружной суд Пардубице оставил под стражей женщину, задержанную в связи с поджогом оружейного завода LPP Holding – одну из пяти подозреваемых.

Стало известно, что это гражданка иностранного государства, которая хорошо понимает чешский.

Суд принял решение о мере пресечения в виде содержания под стражей из-за "обоснованных рисков" того, что она начнет скрываться от правосудия или совершит новые правонарушения.

Женщину обвиняют, как и других, в совершении террористического нападения и участии в террористической группе. Ее задержали в воскресенье 28 марта. Она публично не показывала своего лица, полиция из конвоя во время сопровождения ее в суд прикрыла женщину так, чтобы ее не снимали и не фотографировали.

К зданию суда пришли шесть девушек с флагом Палестины, чтобы выразить ей поддержку, и оставались там все время, пока конвой с обвиняемой отправился обратно.

Предыдущих трех подозреваемых также оставили под арестом; еще одна фигурантка дела – гражданка США – пока находится на территории Словакии, решается вопрос о ее экстрадиции.

20 марта неизвестные подожгли помещение оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя малоизвестная группа Earthquake Faction, которая протестует против сотрудничества с Израилем.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, который подвергся пожару, изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а "антиизраильская акция" – лишь маскировка. Власти расследуют возможный российский след.

