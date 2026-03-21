Укр Рус Eng

ЗМІ: підприємство, яке підпалили в Чехії, виготовляло дрони для України

Новини — Субота, 21 березня 2026, 08:11 — Ольга Ковальчук

Промисловий комплекс в чеському Пардубіце, де напередодні сталася пожежа, виготовляв дрони для постачання Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Denik.

Правоохоронці розслідують пожежу в Пардубіце як умисний підпал після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що відповідальність за інцидент взяла на себе група "Фракція землетрусів", яка протестує проти ізраїльської зброї. 

У будівлі в чеському Пардубіце знаходиться виробництво компанії LPP Holding, яка співпрацює з ізраїльською компанією Elbit Systems з розробки та виробництва дронів. Деякі з них, зокрема БпЛА Divoká svině, постачають до України в рамках волонтерських зборів ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна"). 

Організатори ініціативи заявили, що пожежа, за попередніми даними, не вплинула на постачання безпілотників Україні.

Ексначальник військової розвідки Андор Шандор заявив, що інцидент є незвичайним для Чехії, адже стосується фактично невідомого угруповання. За його словами, одним із варіантів є російський саботаж або так звана операція під фальшивим прапором. 

"Звичайно, цього зовсім не можна виключати. ​​У заяві ймовірні винуватці посилаються на Газу, що для мене трохи дивно, адже конфлікт у Газі розпочався три роки тому в жовтні й вже не перебуває в гарячій фазі", – сказав Шандор.

Раніше стало відомо, що в Чехії група протестувальників заявила, що підпалила "ключовий виробничий центр" ізраїльської зброї в Пардубіце, щоб покласти край його ролі в "геноциді в Газі".

Нагадаємо, у Нідерландах підозрюють причетність Ірану до підпалу дверей синагоги у Роттердамі. У бельгійському місті розслідують вибух у синагозі. 

В Амстердамі вихідними стався вибух біля єврейської школи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія інциденти Зброя ЗСУ
Реклама: