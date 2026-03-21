ЗМІ: підприємство, яке підпалили в Чехії, виготовляло дрони для України

Промисловий комплекс в чеському Пардубіце, де напередодні сталася пожежа, виготовляв дрони для постачання Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Denik.

Правоохоронці розслідують пожежу в Пардубіце як умисний підпал після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що відповідальність за інцидент взяла на себе група "Фракція землетрусів", яка протестує проти ізраїльської зброї.

У будівлі в чеському Пардубіце знаходиться виробництво компанії LPP Holding, яка співпрацює з ізраїльською компанією Elbit Systems з розробки та виробництва дронів. Деякі з них, зокрема БпЛА Divoká svině, постачають до України в рамках волонтерських зборів ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

Організатори ініціативи заявили, що пожежа, за попередніми даними, не вплинула на постачання безпілотників Україні.

V ČR se stal další teroristický útok na zbrojní výrobu. Byla jen otázka času, kdy se to stane. Přesto vláda škrtla 10% peněz i tajným službám. Asi proto, že obrana a bezpečnost nejsou pro "naši lidi" důležitý. Imho, terčem útoku byla LPP, která taky vyrábí drony Divoká svině na… pic.twitter.com/QQ0hj0zDdg – Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 20, 2026

Ексначальник військової розвідки Андор Шандор заявив, що інцидент є незвичайним для Чехії, адже стосується фактично невідомого угруповання. За його словами, одним із варіантів є російський саботаж або так звана операція під фальшивим прапором.

"Звичайно, цього зовсім не можна виключати. ​​У заяві ймовірні винуватці посилаються на Газу, що для мене трохи дивно, адже конфлікт у Газі розпочався три роки тому в жовтні й вже не перебуває в гарячій фазі", – сказав Шандор.

Раніше стало відомо, що в Чехії група протестувальників заявила, що підпалила "ключовий виробничий центр" ізраїльської зброї в Пардубіце, щоб покласти край його ролі в "геноциді в Газі".

