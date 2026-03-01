Прокуратура Бельгії порушила справу проти затриманого танкера тіньового флоту РФ

У неділю федеральна прокуратура Бельгії підтвердила початок розслідування щодо нафтового танкера Ethera з метою встановлення факту порушення бельгійського кодексу судноплавства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Судно під прапором Гвінеї було перехоплене бельгійськими збройними силами в Північному морі в суботу ввечері, після чого було перенаправлено в територіальні води Бельгії і затримано в порту Зебрюгге.

За даними федеральної прокуратури, огляд судна, проведений у присутності інспектора Генерального директорату з навігації FPS Mobility, "підтвердив ознаки фальшивого прапора" і призвів до виявлення документів, "які, ймовірно, є підробленими".

Після консультацій з прокурором Західної Фландрії було розпочато розслідування та видано наказ про перенаправлення судна. Прокуратура заявила, що тісно співпрацює з прокуратурою Західної Фландрії, морською поліцією та Адміністрацією судноплавства, не надаючи на даному етапі додаткових подробиць.

Генерал Фредерік Вансіна пояснив, що Бельгія "деякий час" стежила за танкером, згадавши кілька типових ознак таких операцій: часті рейси між Росією та Південною Америкою, регулярне вимкнення систем ідентифікації, зміна прапора.

Місток був захоплений близько опівночі, а повний контроль над судном було встановлено незабаром після цього. Всі 21 член екіпажу були ідентифіковані. Судно прибуло до Зебрюгге в неділю вранці, де було затримане.

На борт судна довжиною 180 метрів піднялися незадовго до півночі. В операції брали участь 93 військовослужбовці, пошуковий собака та французький військово-морський флот.

Президент Франції Емманюель Макрон також похвалив операцію в соціальних мережах, проілюструвавши своє повідомлення відеозаписом операції.

"Ми насторожі", – заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, передбачаючи "дипломатичні наслідки" з боку Москви. Повідомляється, що посол Бельгії в Росії був проінформований і може бути викликаний.

Міністр також підкреслив символічне значення: після Франції Бельгія стане другою державою-членом ЄС, яка затримала нафтовий танкер, що належить до "тіньового флоту". Тим часом Національний кризовий центр оцінює ситуацію, а Координаційній групі з аналізу загроз (OCAM) доручено провести додатковий аналіз.

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер через вимоги законодавства.