Reuters: в Средиземном море загорелся российский танкер с СПГ

Танкер Arctic Metagaz под российским флагом, перевозящий сжиженный природный газ, загорелся в Средиземном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Судно Arctic Metagaz находится под санкциями США и Великобритании за перевозку СПГ с российских терминалов в Арктике в Китай.

Танкер в последний раз сообщал о своем местонахождении у побережья Мальты в понедельник.

Один из источников, не предоставляя доказательств, сообщил, что судно, возможно, было атаковано военным беспилотником, атаку осуществила Украина.

Вооруженные силы Мальты заявили, что получили сообщение о пожаре и прибыли к судну.

Там заявили, что экипаж судна был найден в безопасности в спасательной шлюпке в поисково-спасательном регионе Ливии.

Reuters обратилось за комментарием к Службе безопасности Украины.

Как сообщала "Европейская правда", на прошлой неделе бельгийская армия, с помощью французских военных вертолетов, задержала в Северном море нефтяной танкер Ethera, принадлежащий российскому "теневому флоту".

Судно под флагом Гвинеи было перехвачено бельгийскими вооруженными силами в Северном море вечером 28 февраля, после чего было перенаправлено в территориальные воды Бельгии и задержано в порту Зебрюгге.

Прокуратура Бельгии начала расследование в отношении задержанного танкера "теневого флота" РФ.