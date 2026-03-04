Reuters: в Средиземном море загорелся российский танкер с СПГ
Танкер Arctic Metagaz под российским флагом, перевозящий сжиженный природный газ, загорелся в Средиземном море.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Судно Arctic Metagaz находится под санкциями США и Великобритании за перевозку СПГ с российских терминалов в Арктике в Китай.
Танкер в последний раз сообщал о своем местонахождении у побережья Мальты в понедельник.
Один из источников, не предоставляя доказательств, сообщил, что судно, возможно, было атаковано военным беспилотником, атаку осуществила Украина.
Вооруженные силы Мальты заявили, что получили сообщение о пожаре и прибыли к судну.
Там заявили, что экипаж судна был найден в безопасности в спасательной шлюпке в поисково-спасательном регионе Ливии.
Reuters обратилось за комментарием к Службе безопасности Украины.
Как сообщала "Европейская правда", на прошлой неделе бельгийская армия, с помощью французских военных вертолетов, задержала в Северном море нефтяной танкер Ethera, принадлежащий российскому "теневому флоту".
Судно под флагом Гвинеи было перехвачено бельгийскими вооруженными силами в Северном море вечером 28 февраля, после чего было перенаправлено в территориальные воды Бельгии и задержано в порту Зебрюгге.
Прокуратура Бельгии начала расследование в отношении задержанного танкера "теневого флота" РФ.