ЗМІ дізнались про дзвінок Трампа і Нетаньягу, який остаточно запустив війну

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову 23 лютого, після якої ухвалили рішення розпочати операцію проти Ірану в суботу, 28 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Axios з посиланням на обізнані джерела.

За даними трьох джерел, тоді Нетаньягу повідомив Трампу інформацію про те, що верховний лідер Ірану та його головні радники мали зустрітися в одному місці в Тегерані в суботу вранці. Це означало можливість для США та Ізраїлю ліквідувати верхівку іранської влади одним ударом.

Інформацію від Нетаньягу згодом підтвердило ЦРУ.

США та Ізраїль розглядали можливість завдати удару на тиждень раніше, ніж у суботу, але відклали його з розвідувальних та оперативних причин, зокрема через несприятливі погодні умови.

Американські посадовці заявили, що Трамп прийняв "навмисне рішення" не зосереджуватися на Ірані у своїй щорічній промові перед Конгресом, щоб не налякати аятолу та не загнати його в підпілля до того, як можна буде завдати удару.

Того ж дня посланці американського президента Джаред Кушнер та Стів Віткофф зателефонували з Женеви після кількох годин переговорів з іранцями та відзвітували, що дипломатія з Тегераном ні до чого не призвела.

Тож Трамп тепер був переконаний у надійності розвідувальної інформації та провалі дипломатичних зусиль, тому в п'ятницю о 15:38 за східним часом США він віддав остаточний наказ про атаку.

Раніше джерела видання Axios розповіли, що переговори були способом відвернути увагу Ірану від військового нарощування США в регіоні. Інші джерела стверджують, що перемовини були щирими, але зазнали невдачі.

Спецпредставник американського президента Стів Віткофф заявляв, що під час переговорів представники Ірану похизувалися можливістю створити 11 ядерних бомб.