ЗМІ дізнались, чому США та Ізраїль відкладали операцію проти Ірану

Сполучені Штати та Ізраїль планували завдати ударів по Ірану на тиждень раніше, однак операцію відклали з низки розвідувальних та оперативних причин, зокрема через погодні умови.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Axios від посадовців США та Ізраїлю.

Після того як другий раунд переговорів між США та Іраном, який відбувся 17 лютого у Женеві, завершився без значного прогресу, військові планувальники США та Ізраїлю готувалися завдати удару у суботу, 21 лютого.

Американські та ізраїльські посадовці заявили, що згодом ці плани відклали, а однією з ключових причин була погана погода в регіоні.

Ще одне джерело повідомило, що затримка була зумовлена ​​головним чином американською стороною та пов'язана з необхідністю кращої координації з Армією оборони Ізраїлю.

Джерела також по-різному пояснюють причини проведення переговорів до останнього моменту.

Один ізраїльський посадовець заявив, що консультації в Женеві мали на меті дати час для встановлення нової дати удару, а також, щоб іранці все ще вірили, що дипломатія залишається основним шляхом США.

Другий ізраїльський посадовець заявив, що нову дату удару було встановлено з тактичних та оперативних міркувань, і переговори були щирими.

Джерела зі США також спростували версію про те, що переговори були хитрощами.

Під час консультацій в Женеві спецпредставники президента США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – повернулися до іранців з остаточною пропозицією.

Вона містила вимогу 10-річного мораторію на збагачення урану Іраном, а потім повернення потужностей в символічних кількостях. США також запропонували Тегерану безкоштовні поставки ядерного палива для задоволення його цивільних потреб.

Представники Ірану відхили пропозицію. Кушнер і Віткофф доповіли Трампу про це, після чого він дав старт операції проти Тегерану.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Згідно з новим опитуванням, лише кожен четвертий американець підтримує дії Трампа проти Ірану.