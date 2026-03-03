Віткофф: Іран погрожував розробкою ядерних бомб під час переговорів

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час переговорів представники Ірану похизувалися можливістю створити 11 ядерних бомб.

Про це, як пише "Європейська правда", Віткофф заявив в ефірі Fox News.

Спецпредставник Трампа зауважив, що іранські переговорники одразу відхилили пропозицію США зупинити збагачення урану на 10 років. Вашингтон також запропонував Тегерану безкоштовні поставки ядерного палива для цивільних потреб. У відповідь на це іранці почали розповідати про свої ядерні спроможності.

"На першій зустрічі обидва іранські переговірники прямо, без сорому, сказали нам, що вони контролюють 460 кілограмів 60-відсоткового урану і знають, що з нього можна виготовити 11 ядерних бомб, і це було початком їхньої переговорної позиції", – заявив Віткофф.

За його словами, іранці пишалися тим, що уникнули всіх видів протоколів нагляду, щоб досягнути такого результату.

"Вони виготовляють власні центрифуги для збагачення цього матеріалу. Тож їх майже неможливо зупинити. Вони мають безмежний запас цього матеріалу", – сказав спецпредставник.

Нагадаємо, що до початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого Вашингтон і Тегеран провели кілька раундів переговорів у спробі досягнути угоди щодо ядерної програми.

Деякі джерела видання Axios припускають, що переговори були способом відвернути увагу Ірану від військового нарощування США в регіоні. Інші джерела стверджують, що перемовини були щирими, але зазнали невдачі.

Після початку військових дій на Близькому Сході Німеччина, Франція та Британія заклали Іран шукати вихід із ситуації за столом переговорів.