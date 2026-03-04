СМИ узнали о звонке Трампа и Нетаньяху, который окончательно запустил войну

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор 23 февраля, после которого приняли решение начать операцию против Ирана в субботу, 28 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным трех источников, тогда Нетаньяху сообщил Трампу информацию о том, что верховный лидер Ирана и его главные советники должны были встретиться в одном месте в Тегеране в субботу утром. Это означало возможность для США и Израиля ликвидировать верхушку иранской власти одним ударом.

Информацию от Нетаньяху впоследствии подтвердило ЦРУ.

США и Израиль рассматривали возможность нанести удар на неделю раньше, чем в субботу, но отложили его по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за неблагоприятных погодных условий.

Американские чиновники заявили, что Трамп принял "умышленное решение" не сосредотачиваться на Иране в своей ежегодной речи перед Конгрессом, чтобы не напугать аятоллу и не загнать его в подполье до того, как можно будет нанести удар.

В тот же день посланцы американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф позвонили из Женевы после нескольких часов переговоров с иранцами и отчитались, что дипломатия с Тегераном ни к чему не привела.

Теперь Трамп теперь был убежден в надежности разведывательной информации и провале дипломатических усилий, поэтому в пятницу в 15:38 по восточному времени он отдал окончательный приказ об атаке.

Ранее писали, что некоторые источники издания Axios предполагают, что переговоры были способом отвлечь внимание Ирана от военного наращивания США в регионе. Другие источники утверждают, что переговоры были искренними, но потерпели неудачу.

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф заявлял, что во время переговоров представители Ирана похвастались возможностью создать 11 ядерных бомб.