Угорська опозиційна "Тиса" продовжує випереджати партію Орбана в нових опитуваннях

Нові опитування громадської думки в Угорщині свідчать, що опозиційна партія "Тиса" продовжує випереджати партію прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, що відбудуться у квітні.

Про це йдеться в опитуваннях, які були проведені Zavecz Research та Інститутом Publicus, пишуть 24.hu та Nepszava, передає "Європейська правда".

Опитування, проведене Zavecz Research у період між 22 і 28 лютого, показало, що "Тиса" збільшила свою перевагу серед визначених виборців до 12 відсоткових пунктів з 10 пунктів, про які було відомо з січневого опитування.

Опитування свідчить, що 50% виборців, які визначилися, підтримують "Тису", тоді як 38% підтримують "Фідес".

Відтак дані вказують на те, що серед усіх виборців підтримка "Тиси" складає 38%, тоді як "Фідес" підтримують 32%. За даними опитування, близько 20% респондентів заявили, що все ще не знають, кого підтримають.

Друге опитування, проведене Інститутом Publicus, показало, що 47% виборців, які визначилися, підтримують "Тису", а 39% – "Фідес", при цьому підтримка обох партій знизилася на 1 процентний пункт з січня.

До парламентських виборів в Угорщині залишається менш ніж два місяці і вони можуть призвести до завершення багаторічного правління Орбана та його партії "Фідес".

Орбан наприкінці лютого вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.

Раніше угорський прем’єр заблокував 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту, стверджуючи, що Україна суто з політичних мотивів не відновлює транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

На початку березня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.