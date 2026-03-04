Венгерская оппозиционная "Тиса" продолжает опережать партию Орбана в новых опросах

Новые опросы общественного мнения в Венгрии свидетельствуют, что оппозиционная партия "Тиса" продолжает опережать партию премьер-министра Виктора Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся в апреле.

Об этом говорится в опросах, которые были проведены Zavecz Research и Институтом Publicus, пишут 24.hu и Nepszava, передает "Европейская правда".

Опрос, проведенный Zavecz Research в период между 22 и 28 февраля, показал, что "Тиса" увеличила свое преимущество среди определенных избирателей до 12 процентных пунктов с 10 пунктов, о которых было известно из январского опроса.

Опрос показывает, что 50% избирателей, которые определились, поддерживают "Тису", тогда как 38% поддерживают "Фидес".

Данные указывают на то, что среди всех избирателей поддержка "Тисы" составляет 38%, тогда как "Фидес" поддерживают 32%. По данным опроса, около 20% респондентов заявили, что все еще не знают, кого поддержат.

Второй опрос, проведенный Институтом Publicus, показал, что 47% определившихся избирателей поддерживают "Тису", а 39% – "Фидес", при этом поддержка обеих партий снизилась на 1 процентный пункт с января.

До парламентских выборов в Венгрии остается менее двух месяцев и они могут привести к завершению многолетнего правления Орбана и его партии "Фидес".

Орбан в конце февраля вышел с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.

Ранее венгерский премьер заблокировал как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита, утверждая, что Украина чисто по политическим мотивам не возобновляет транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

В начале марта президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.