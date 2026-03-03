Зеленський: вірю, що Орбан програє вибори і ми нормалізуємо відносини з Угорщиною

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра Віктора Орбана зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.

Про це він сказав в інтерв'ю Corriere Della Sera, передає "Європейська правда".

Коли Зеленського запитали про те, що робити з проросійськими силами, зокрема Віктором Орбаном, у контексті спільної європейської безпеки, він зазначив, що Орбан стає важливим, коли важливі політичні сили надають йому сили.

"Угорщина є країною, яка має значення, але вона не має військової ваги. Я не розмовляю з ним, бо він не хоче, але я маю контакти з (прем'єр-міністром Словаччини) Робертом Фіцо. Я вірю, що Орбан зазнає поразки на виборах, і тоді ми зможемо відновити нормальні відносини з Угорщиною, також тому, що угорський народ не є проросійським", – заявив президент України.

Він також заявив про неприпустимість купівлі енергоносіїв у Росії.

"Путін одразу використає нові фінансові надходження для закупівлі зброї, яку застосує проти України", – зазначив Зеленський.

Президент також вкотре прокоментував вимогу відновити транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба"

"Росіяни кілька разів бомбили "Дружбу", а потім напали на наших техніків, які її ремонтували. Чому, в біса, Орбан не звинуватив росіян у бомбардуванні? Я пояснив це Фіцо: трубопровід зруйнований; щоб його відремонтувати, потрібне перемир'я, і це потрібно чітко пояснити Путіну", – сказав він.

Варто зазначити, що Віктор Орбан і члени його уряду неодноразово звинувачували Україну у втручанні в угорські вибори на користь опозиційної партії "Тиса", яка, з гідно з опитуваннями, має шанси перемогти партію Орбана на виборах у квітні.

Так, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що відсутність транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є замахом на Угорщину, який чинить президент Володимир Зеленський.

Угорський міністр заявив, що "вісь Брюссель-Берлін-Київ" хоче домогтися ціни на бензин у 1000 форинтів (2,60 євро) в Угорщині перед виборами.

"Це вісь Брюссель-Берлін-Київ, яка прийняла це рішення в інтересах партії "Тиса", щоб допомогти їй прийти до влади", – сказав він.

Володимир Зеленський раніше дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, чого Україні коштує цей транзит та ремонт нафтопроводу.