Сійярто приїхав у Москву домовлятися про дешеві нафту та газ

Глава МЗС Угорщини Петр Сійярто прибув до Москви, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи.

Про це він заявив у відеоролику, розміщеному на його сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Сійярто заявив, що війни у світі ставлять надзвичайні виклики для національної та енергетичної безпеки Угорщини.

"Війна в Україні та криза на Близькому Сході – це два збройні конфлікти, які одночасно викликають занепокоєння. Угорщина хоче триматися осторонь від будь-яких воєн, і для нас безпека Угорщини та угорського народу завжди на першому місці", – сказав Сійярто у своєму відео.

Він додав, що, з одного боку, українці блокують постачання нафти по трубопроводу "Дружба", а з іншого боку, хорвати обговорюють право угорців купувати російську нафту морським шляхом.

"В результаті війни в Ірані все світове морське постачання нафти і газу зіткнулося з надзвичайними викликами через закриття Ормузької протоки, де відбувається третина світової торгівлі нафтою", – пояснив він.

"Тому в цій ситуації я перебуваю тут, у Москві, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи. І я тут, щоб переконатися і отримати гарантію, що необхідна для енергозабезпечення нашої країни кількість нафти і природного газу буде поставлена до Угорщини, незважаючи на зміну обставин і глобальну енергетичну кризу, за тією ж ціною, за якою росіяни постачають до Угорщини", – підкреслив Сійярто.

Він також вдався до передвиборчої риторики, заявивши, що від російських постачань залежатиме розмір комунальних платежів угорців.

"Якщо енергоносії з Росії не надійдуть до Угорщини, то, на жаль, про зниження комунальних платежів для домогосподарств також доведеться забути", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський раніше дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, чого Україні коштує цей транзит та ремонт нафтопроводу.

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що відсутність транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є замахом на Угорщину, який чинить президент Володимир Зеленський.