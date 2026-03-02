Зеленський дорікнув Орбану й Фіцо за егоїзм у ситуації з нафтопроводом "Дружба"

Президент України Володимир Зеленський дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, чого Україні коштує цей транзит та ремонт нафтопроводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент сказав у спілкуванні зі ЗМІ 2 березня.

Зеленський розповів, що у розмові з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо акцентував на тому, що транзит російської нафти означає, що Росія заробляє на цьому гроші та може далі фінансувати ведення війни, відтак не може йтися про щире бажання України відновлювати цей транзит.

"Якщо лідери європейські будуть нас просити це робити, ми повинні розуміти, яка ціна цьому… Після першого удару ми відновили все. Жодного звернення до росіян не бити по нафтопроводу не було, ми бачили це публічно. Але були звернення публічні до українців, бо це ж енергетична безпека Угорщини та Словаччини", – сказав Зеленський.

Він продовжив, що під час ремонтів сталася "бойова ситуація", через яку працівники отримали поранення.

"Хтось чув від Орбана або від Фіцо, що "ми дуже вдячні Україні", або "дуже шкода сім'ї, рідних, близьких, які постраждали"? Жодного слова, крім того, що ми знову їм "повинні". Я сказав: "Що це за ціна?" І лідерам європейським: "Яка ціна? Люди повинні загинути? Повинні бути пораненими? А ви будете продовжувати блокувати Україні все?", – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що йдеться про рішення щодо позики ЄС Україні на 90 млрд євро, про 20-й пакет санкцій та продовження руху України до Євросоюзу, які "зависли" через політичний спротив Угорщини і частково Словаччини.

Зеленський також пояснив наполягання на тому, що зустріч зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо має відбутися в Україні.

Як відомо, Будапешт і Братислава вважають причиною паузи з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба" політичне рішення України, а не його фактичний стан після російських ударів.

2 березня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі.