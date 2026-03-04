Сийярто приехал в Москву договариваться о дешевой нефти и газе

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто прибыл в Москву, чтобы убедиться, что нефть и газ, необходимые для энергоснабжения Венгрии, будут и в дальнейшем доступны во время кризиса.

Об этом он заявил в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Сийарто заявил, что войны в мире ставят чрезвычайные вызовы для национальной и энергетической безопасности Венгрии.

"Война в Украине и кризис на Ближнем Востоке – это два вооруженных конфликта, которые одновременно вызывают беспокойство. Венгрия хочет держаться в стороне от любых войн, и для нас безопасность Венгрии и венгерского народа всегда на первом месте", – сказал Сийярто в своем видео.

Он добавил, что с одной стороны, украинцы блокируют поставки нефти по трубопроводу "Дружба", а с другой стороны, хорваты обсуждают право венгров покупать российскую нефть морским путем.

"В результате войны в Иране все мировые морские поставки нефти и газа столкнулись с чрезвычайными вызовами из-за закрытия Ормузского пролива, где происходит треть мировой торговли нефтью", – пояснил он.

"Поэтому в этой ситуации я нахожусь здесь, в Москве, чтобы убедиться, что нефть и газ, необходимые для энергоснабжения Венгрии, будут и в дальнейшем доступны во время кризиса. И я здесь, чтобы убедиться и получить гарантию, что необходимое для энергообеспечения нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию, несмотря на изменение обстоятельств и глобальный энергетический кризис, по той же цене, по которой россияне поставляют в Венгрию", – подчеркнул Сийярто.

Он также прибег к предвыборной риторике, заявив, что от российских поставок будет зависеть размер коммунальных платежей венгров.

"Если энергоносители из России не поступят в Венгрию, то, к сожалению, о снижении коммунальных платежей для домохозяйств также придется забыть", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский ранее упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они сугубо прагматично общаются с Украиной по поводу проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, во сколько Украине обходится этот транзит и ремонт нефтепровода.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" является покушением на Венгрию, которое совершает президент Владимир Зеленский.