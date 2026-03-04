Сенатор Грем розповів, як переконував Трампа напасти на Іран

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем систематично переконував президента США Дональда Трампа напасти на Іран.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Після виборів 2024 року Трамп і Грем зустрілися, щоб обговорити програму другого терміну для президента, і Грем дав йому багато порад.

У великому інтерв'ю Грем згадав, як радив Трампу розвивати угоди, які він уклав між Ізраїлем і союзниками США на Близькому Сході.

Грем підкреслив, що для реалізації останньої частини плану потрібно вирішити проблему з Іраном.

"Ми дуже рано почали думати про те, що Іран заважає розширенню Авраамських угод і стабільності на Близькому Сході. Я сказав йому (Трампу. – Ред.) перед його вступом на посаду... якщо ви зможете повалити цей терористичний режим, це буде як падіння Берлінської стіни", – розповів сенатор.

Це поклало початок тривалій розмові, кульмінацією якої стала серія особистих лобістських зустрічей "в останні кілька тижнів", сказав Грем.

Обидва також обговорили Іран під час зустрічі в Білому домі в четвер, яка завершилася менш ніж за 48 годин до початку масштабної спільної операції США та Ізраїлю.

Джерело, знайоме з внутрішніми дебатами, сказало, що всередині адміністрації ідея удару по Ірану мала дуже мало явних прихильників, крім посла США в Ізраїлі Майка Хакабі. Як наслідок Грем опинився серед тих, хто очолював боротьбу за цю ідею як зовні, так і зсередини.

Грем описав це як "справжню боротьбу" всередині адміністрації з приводу того, чи слід Трампу застосовувати воєнні заходи проти Ірану.

Публічно Грем часто з'являвся в новинах і давав інтерв'ю, щоб підкреслити загрозу, яку становлять іранські ядерні та ракетні програми. Приватно він апелював до прихильності Трампа до рішучих дій і ризикованих кроків.

"Була справжня боротьба, щоб цього (атакувати Іран. – Ред.) не робити. Нехай Ізраїль робить це сам або просто не робить нічого. Тож ми багато говорили про це: "Пане президенте, ви хочете залишити свій слід у цій справі. Ви хочете, щоб вони знали, що Америка буде боротися", – розповів Грем.

Грем сказав, що успішне захоплення в січні венесуельського лідера Ніколаса Мадуро спонукало Трампа "довести справу до кінця". Але він не був упевнений, що Трамп врешті-решт вживе заходів, аж поки у регіон не був відправлений другий американський авіаносець.

Нагадаємо, Ліндсі Грем після ударів США по Ірану заявив, що Куба буде "наступною".

Про те, чому війна в Ірані може стати провалом для американського президента, читайте в статті "Європейської правди": Війна без гарантії успіху. Чому напад США не змінив режим в Ірані, попри вимоги Трампа.