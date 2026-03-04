Сенатор Грэм рассказал, как убеждал Трампа напасть на Иран

Сенатор-республиканец Линдси Грэм систематически убеждал президента США Дональда Трампа напасть на Иран.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

После выборов 2024 года Трамп и Грэм встретились, чтобы обсудить программу второго срока для президента, и Грэм дал ему много советов.

В большом интервью Грэм вспомнил, как советовал Трампу развивать соглашения, которые он заключил между Израилем и союзниками США на Ближнем Востоке.

Грэм подчеркнул, что для реализации последней части плана нужно решить проблему с Ираном.

"Мы очень рано начали думать о том, что Иран мешает расширению Авраамских соглашений и стабильности на Ближнем Востоке. Я сказал ему (Трампу. – Ред.) перед его вступлением в должность... если вы сможете свергнуть этот террористический режим, это будет как падение Берлинской стены", – рассказал сенатор.

Это положило начало длительному разговору, кульминацией которого стала серия личных лоббистских встреч "в последние несколько недель", сказал Грэм.

Оба также обсудили Иран во время встречи в Белом доме в четверг, которая завершилась менее чем за 48 часов до начала масштабной совместной операции США и Израиля.

Источник, знакомый с внутренними дебатами, сказал, что внутри администрации идея удара по Ирану имела очень мало явных сторонников, кроме посла США в Израиле Майка Хакаби. В результате Грэм оказался среди тех, кто возглавлял борьбу за эту идею как снаружи, так и изнутри.

Грэм описал это как "настоящую борьбу" внутри администрации по поводу того, следует ли Трампу применять военные меры против Ирана.

Публично Грэм часто появлялся в новостях и давал интервью, чтобы подчеркнуть угрозу, которую представляют иранские ядерные и ракетные программы. В частном порядке он апеллировал к приверженности Трампа к решительным действиям и рискованным шагам.

"Была настоящая борьба, чтобы этого (атаковать Иран. – Ред.) не делать. Пусть Израиль делает это сам или просто не делает ничего. Поэтому мы много говорили об этом: "Господин президент, вы хотите оставить свой след в этом деле. Вы хотите, чтобы они знали, что Америка будет бороться", – рассказал Грэм.

Грэм сказал, что успешный захват в январе венесуэльского лидера Николаса Мадуро побудил Трампа "довести дело до конца". Но он не был уверен, что Трамп в конце концов примет меры, пока в регион не был отправлен второй американский авианосец.

Напомним, Линдси Грэм после ударов США по Ирану заявил, что Куба будет "следующей".

О том, почему война в Иране может стать провалом для американского президента, читайте в статье "Европейской правды": Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа.