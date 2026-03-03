Сенатор Грем після ударів США по Ірану: "Куба – наступна"

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив схвалення ударам США по Ірану і заявив, що Куба буде "наступною".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

"Куба буде наступною. За цією комуністичною диктатурою на Кубі прийдуть. Їхні дні полічені", – сказав Грем.

"Іранський режим, материнський корабель міжнародного тероризму, ось-ось впаде. Капітан корабля, аятола, мертвий як камінь", – додав він.

Куба зазнає все більшого тиску з боку адміністрації Трампа з моменту падіння колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Ембарго на постачання палива з боку США поглибило економічну кризу в країні та погіршило дефіцит продовольства і ліків.

У зв'язку з політичною невизначеністю в регіоні кубинський уряд зазнає тиску з боку адміністрації Трампа, яка вимагає розірвати відносини з "ворожими країнами" та терористичними угрупованнями, включаючи "Хезболлу" та "Хамас".

Гавана зазнає тиску у вигляді мит, а адміністрація Трампа погрожує ввести мита на країни, які прямо чи опосередковано постачають нафту на Кубу, згідно з указом, виданим у січні.

У п'ятницю Трамп висловив думку, що існує можливість "дружнього поглинання" острова.

"Кубинський уряд веде з нами переговори. Як ви знаєте, вони мають великі проблеми", – сказав президент журналістам.

"У них немає грошей, у них зараз немає нічого. Але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє поглинання Куби", – заявив він.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів по Ірану.

Також американський президент заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

