Угорщина й Словаччина поскаржилися ЄС на відмову України запустити "Дружбу"

Під час засідання координаційної групи держав Євросоюзу з питань нафти, яке відбулося 4 березня, Угорщина та Словаччина порушили питання щодо нібито відмови України перезапустити нафтопровід "Дружба" для постачання російської нафти в Європу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС, обізнаний з перебігом дискусії, на умовах анонімності.

Угорщина та Словаччина на засіданні консультативної групи з питань нафти вимагали поновити транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

"Угорщина та Словаччина підняли питання "Дружби" на координаційній групі з питань нафти сьогодні вранці", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він розповів, що представники обох країн виступили з вимогою поновити транзит нафти з Росії через "Дружбу" і звинуватили Україну в небажанні це зробити попри наявність технічних можливостей.

"Наступне засідання координаційної групи з питань нафти може відбутися наступного тижня", – повідомив посадовець.

Основна частина дискусії координаційної групи з питань нафти 4 березня, яка відбувалася на рівні експертів, була присвячена питанням подолання наслідків подій в Ірані та на Близькому Сході для постачання нафти в ЄС.

Експерти констатували відсутність проблем з безпекою постачання станом на зараз, але зростання цін та можливі наслідки у довгостроковому періоді можуть становити серйозну проблему для Євросоюзу.

"Наразі держави ЄС не планують жодних скоординованих заходів у сфері постачання нафти", – повідомив співрозмовник.

Як повідомляла "Європейська правда", 4 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви, щоб отримати гарантії подальшого постачання дешевої російської нафти.

Раніше Сійярто заявив, що припинення транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є замахом на Угорщину, який чинить президент України Володимир Зеленський.

Зеленський дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони не бажають визнати, чого Україні коштує ремонт нафтопроводу.