Венгрия и Словакия пожаловались ЕС на отказ Украины запустить "Дружбу"

Во время заседания координационной группы государств Евросоюза по вопросам нефти, которое состоялось 4 марта, Венгрия и Словакия подняли вопрос о якобы отказе Украины перезапустить нефтепровод "Дружба" для поставок российской нефти в Европу.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС, знакомый с ходом дискуссии, на условиях анонимности.

Венгрия и Словакия на заседании консультативной группы по вопросам нефти требовали возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Венгрия и Словакия подняли вопрос „Дружбы" на координационной группе по вопросам нефти сегодня утром", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он рассказал, что представители обеих стран выступили с требованием возобновить транзит нефти из России через "Дружбу" и обвинили Украину в нежелании это сделать, несмотря на наличие технических возможностей.

"Следующее заседание координационной группы по вопросам нефти может состояться на следующей неделе", – сообщил чиновник.

Основная часть дискуссии координационной группы по вопросам нефти 4 марта, которая проходила на уровне экспертов, была посвящена вопросам преодоления последствий событий в Иране и на Ближнем Востоке для поставок нефти в ЕС.

Эксперты констатировали отсутствие проблем с безопасностью поставок по состоянию на сейчас, но рост цен и возможные последствия в долгосрочном периоде могут представлять серьезную проблему для Евросоюза.

"Сейчас государства ЕС не планируют никаких скоординированных мер в сфере поставок нефти", – сообщил собеседник.

Как сообщала "Европейская правда", 4 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, чтобы получить гарантии дальнейших поставок дешевой российской нефти.

Ранее Сийярто заявил, что прекращение транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" является покушением на Венгрию, которое совершает президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они не желают признать, чего Украине стоит ремонт нефтепровода.