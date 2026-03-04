Сенат Чехії у своїй резолюції закликав брати приклад з української ППО

На думку чеського Сенату, Чехія повинна використовувати український досвід ведення війни, який стосується головним чином розвитку протиповітряної оборони та захисту від дронів.

Сенат заявив про це в резолюції щодо плану трансформації європейської оборонної промисловості, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У резолюції Сенат вважає доцільним звернутися до українського досвіду, особливо у сфері протиповітряної оборони.

Верхня палата чеського парламенту також вважає ключовими питаннями посилення вітчизняного виробництва боєприпасів, підготовку логістики, модернізацію систем командування та управління, а також здатність до співпраці з союзниками.

Сенат також висловився за внесення змін до законодавства про кризові ситуації та оборону, щоб реагувати на гібридні загрози та забезпечити своєчасну підготовку до оборони. Президент Петр Павел закликав внести поправки до законів на публічних слуханнях у лютому, присвячених річниці російського військового вторгнення в Україну.

На слуханнях також виступив начальник Генерального штабу Карел Ржехка, який говорив про прогалини в чинному законодавстві, особливо в мирний час. За його словами, це стосується, наприклад, відправлення чеських солдатів на операції НАТО, що служать засобом стримування або підготовкою до оборони. Ржехка також згадав ситуації, коли Чехія буде служити базою для сил Альянсу або для їх транзиту. "Крім того, в рамках гібридних дій противника неможливо чітко встановити межі між цивільною та військовою кризою", – сказав Ржехка.

Резолюція Сенату також заохочує залучення оборонної промисловості до системи безпеки держави та розвиток загальносуспільного підходу до оборони, включаючи зміцнення активних резервів та підготовку населення.

"Сенат переконаний, що активна участь Чеської Республіки в європейських ініціативах у сфері оборонних інновацій та промислового співробітництва є можливістю для зміцнення безпеки, підвищення конкурентоспроможності чеської оборонної промисловості та сприяння довгостроковому розвитку кваліфікованої робочої сили", – зазначила верхня палата парламенту.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.

Президент Володимир Зеленський заявив про відсутність прямих запитів Британії щодо залучення українських експертів.