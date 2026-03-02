Зеленський прокоментував можливість залучення українців до збиття дронів у Перській затоці

Президент Володимир Зеленський заявив про відсутність прямих запитів Британії щодо залучення українських експертів до збиття іранських дронів у Перській затоці.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

"Напряму ніяких запитів я не отримував ні від Британії, ні від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу. Я ні з ким не розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі", – заявив Зеленський.

Водночас він наголосив на досвіді українських військових і зазначив, що українська сторона готова ділитися цією інформацією: "нехай до нас приїжджають наші партнери".

"На початку цієї війни ми відправляли наших хлопців в ближні країни, в країни, де в нас добросусідські відносини, вони навчалися в Німеччині, Британії, США. І тому коли до нас звертаються ці країни, країни, які є нашими партнерами, ми відкриті до того, щоб ділитися нашим досвідом і технологіями", – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.