Британія залучить експертів з України для збиття іранських дронів у Перській затоці

Велика Британія завила, що залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у зверненні, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що Британія не була залучена до ударів США та Ізраїлю по Ірану, зокрема через переконання, "що найкращим шляхом для регіону та для світу є врегулювання шляхом переговорів".

Втім, він наголосив, що Іран наражає на величезний ризик британський народ та його союзників на Близькому Сході, і партнери в Перській затоці просять зробити більше для їхнього захисту.

Відтак прем’єр-міністр Британії заявив, що країна залучить експертів з України разом із власними експертами, щоб "допомогти партнерам у Перській затоці збивати іранські безпілотники, які на них нападають".

"Хочу чітко зазначити: ми всі пам'ятаємо помилки Іраку. І ми винесли з них уроки", – додав він.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.