Сенат Чехии в своей резолюции призвал брать пример с украинской ПВО

По мнению чешского Сената, Чехия должна использовать украинский опыт ведения войны, который касается главным образом развития противовоздушной обороны и защиты от дронов.

Сенат заявил об этом в резолюции по плану трансформации европейской оборонной промышленности, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В резолюции Сенат считает целесообразным обратиться к украинскому опыту, особенно в сфере противовоздушной обороны.

Верхняя палата парламента Чехии также считает ключевыми вопросами усиление отечественного производства боеприпасов, подготовку логистики, модернизацию систем командования и управления, а также способность к сотрудничеству с союзниками.

Сенат также высказался за внесение изменений в законодательство о кризисных ситуациях и обороне, чтобы реагировать на гибридные угрозы и обеспечить своевременную подготовку к обороне. Президент Петр Павел призвал внести поправки в законы на публичных слушаниях в феврале, посвященных годовщине российского военного вторжения в Украину.

На слушаниях также выступил начальник Генерального штаба Карел Ржехка, который говорил о пробелах в действующем законодательстве, особенно в мирное время. По его словам, это касается, например, отправки чешских солдат на операции НАТО, служащие средством сдерживания или подготовкой к обороне. Ржехка также упомянул ситуации, когда Чехия будет служить базой для сил Альянса или для их транзита. "Кроме того, в рамках гибридных действий противника невозможно четко установить границы между гражданским и военным кризисом", – сказал Ржехка.

Резолюция Сената также поощряет привлечение оборонной промышленности к системе безопасности государства и развитие общественного подхода к обороне, включая укрепление активных резервов и подготовку населения.

"Сенат убежден, что активное участие Чешской Республики в европейских инициативах в сфере оборонных инноваций и промышленного сотрудничества является возможностью для укрепления безопасности, повышения конкурентоспособности чешской оборонной промышленности и содействия долгосрочному развитию квалифицированной рабочей силы", – отметила верхняя палата парламента.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе.

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии прямых запросов Британии по привлечению украинских экспертов.