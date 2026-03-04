ЗМІ: Британія не виключила, що надаватиме військовий супровід суднам в Ормузькій протоці

Велика Британія не виключає можливість надання супроводу військово-морських сил для комерційних суден, які проходять через Ормузьку протоку.

Про це виданню Politico розповів анонімний західний посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника видання, ситуація швидко змінюється і всі варіанти залишаються на столі і розглядаються.

Однак він додав, що будь-які дії будуть залежати від готовності до ризику та ситуації на ринку страхування.

Міністерство оборони Великої Британії також розглядає інші заходи, які не передбачають безпосереднього супроводу військово-морським флотом.

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив депутатам у середу: "Питання енергопостачання зараз є серйозним, і ми робимо все можливе разом з союзниками, щоб забезпечити його збереження. Дуже важливо, щоб ми підтримували торговельний потік через Ормузьку протоку".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що за необхідності американські ВМС розпочнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку.

Він підкреслив, що метою цих дій є підтримання вільного потоку енергії на світові ринки.

Також повідомляли, що на 5 березня Європейська комісія скликає засідання енергетичної цільової групи для обговорення динаміки цін на нафту, з урахуванням ситуації в Ірані та на Близькому Сході.