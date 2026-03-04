СМИ: Британия не исключила, что будет предоставлять военное сопровождение судам в Ормузском проливе

Великобритания не исключает возможность предоставления сопровождения военно-морских сил для коммерческих судов, которые проходят через Ормузский пролив.

Об этом изданию Politico рассказал анонимный западный чиновник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника издания, ситуация быстро меняется и все варианты остаются на столе и рассматриваются.

Однако он добавил, что любые действия будут зависеть от готовности к риску и ситуации на рынке страхования.

Министерство обороны Великобритании также рассматривает другие меры, которые не предусматривают непосредственного сопровождения военно-морским флотом.

Премьер-министр Кир Стармер заявил депутатам в среду: "Вопрос энергоснабжения сейчас является серьезным, и мы делаем все возможное вместе с союзниками, чтобы обеспечить его сохранение. Очень важно, чтобы мы поддерживали торговый поток через Ормузский пролив".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости американские ВМС начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

Он подчеркнул, что целью этих действий является поддержание свободного потока энергии на мировые рынки.

Также сообщалось, что на 5 марта Европейская комиссия созывает заседание энергетической целевой группы для обсуждения динамики цен на нефть, с учетом ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.