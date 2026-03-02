Єврокомісія скликає цільову групу через зростання цін на нафту й газ внаслідок подій в Ірані

У четвер, 5 березня, Європейська комісія скликає засідання енергетичної цільової групи для обговорення динаміки цін на нафту, з урахуванням ситуації в Ірані та на Близькому Сході.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили речники Єврокомісії.

У ЄС цього тижня обговорять вплив ситуації навколо Ірану на ціни на нафту та безпеку постачання енергоносіїв в Євросоюз.

"У сфері енергетики Комісія ретельно відстежує динаміку цін і поставок, та скличе цільову групу з питань енергетики (Energy Task Force) за участю держав-членів та у взаємодії з Міжнародним енергетичним агентством. Перше засідання відбудеться цього тижня", – повідомили у Єврокомісії.

"ЄвроПравді" стало відомо, що Energy Task Force збереться у четвер.

Варто зауважити, що Цільова група з питань енергетики складається з високопосадовців Єврокомісії та країн ЄС і, за необхідності, отримує підтримку від відповідних інституцій ЄС, таких як Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Для участі в окремих обговореннях на підтримку роботи цільової групи можуть бути запрошені інші технічні експерти.

Головує та модерує засідання Energy Task Force Єврокомісія.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Емманюель Макрон скликав засідання ради з нацбезпеки у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Раніше стало відомо, що 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель.

Також європейські ф’ючерси на газ подорожчали на 50% після атаки Ірану на Катар.

Експерти зауважують, що через військові дії в Ірані та на Близькому Сході енергетичні ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв постачань нафти через Ормузьку протоку, через яку зазвичай щодня транспортується близько п'ятої частини світової нафти та скрапленого природного газу.