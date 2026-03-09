Німеччина стала четвертим найбільшим експортером зброї у світі

Дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) свідчать, що Німеччина значно збільшила експорт озброєння, випередивши Китай і посівши четверте місце у світі.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За останні п'ять років Німеччина значно розширила свою роль як глобального експортера зброї. У період з 2021 по 2025 рік Німеччина піднялася з п'ятого на четверте місце в рейтингу найважливіших експортерів важкої зброї, випередивши Китай.

На Німеччину припадало 5,7% світового експорту зброї в період з 2021 по 2025 рік. Поставки німецької зброї зросли на 15% порівняно з періодом з 2016 по 2020 рік.

За даними SIPRI, майже чверть поставок з Німеччини (24%) надійшла в Україну як військова допомога.

Найважливішим регіоном для німецької важкої зброї була Європа, на яку припадало 41% поставок, за нею – Близький Схід (33%).

Імпорт важкої зброї до Німеччини також різко зріс, більш ніж удесятеро порівняно з періодом з 2016 по 2020 рік (на 914%).

SIPRI визначає "важку зброю" як військове обладнання, яке є більшим за стрілецьку зброю та боєприпаси, включно із бойовими літаками, дронами, військовими вертольотами, кораблями, танками та артилерійськими системами.

Серед європейських союзників Німеччини Польща та Італія особливо різко збільшили експорт зброї. Італія зараз є шостим за величиною експортером зброї у світі.

За даними SIPRI, головними чинниками такого розвитку подій є війна в Україні, сумніви щодо лояльності США до НАТО та значне збільшення військових витрат багатьох європейських країн.

Раніше стало відомо, що Німеччина разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО має намір закупити велику кількість недорогих бойових дронів.

Нещодавно писали, що німецькі високопосадовці пообіцяли виділити більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо того, як витрачається величезний військовий бюджет країни.