Германия стала четвертым крупнейшим экспортером оружия в мире

Данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) свидетельствуют, что Германия значительно увеличила экспорт вооружения, опередив Китай и заняв четвертое место в мире.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

За последние пять лет Германия значительно расширила свою роль как глобального экспортера оружия. В период с 2021 по 2025 год Германия поднялась с пятого на четвертое место в рейтинге важнейших экспортеров тяжелого оружия, опередив Китай.

На Германию приходилось 5,7% мирового экспорта оружия в период с 2021 по 2025 год. Поставки немецкого оружия выросли на 15% по сравнению с периодом с 2016 по 2020 год.

По данным SIPRI, почти четверть поставок из Германии (24%) поступила в Украину в качестве военной помощи.

Важнейшим регионом для немецкого тяжелого оружия была Европа, на которую приходилось 41% поставок, за ней – Ближний Восток (33%).

Импорт тяжелого оружия в Германию также резко вырос, более чем в десять раз по сравнению с периодом с 2016 по 2020 год (на 914%).

SIPRI определяет "тяжелое оружие" как военное оборудование, которое больше стрелкового оружия и боеприпасов, включая боевые самолеты, дроны, военные вертолеты, корабли, танки и артиллерийские системы.

Среди европейских союзников Германии Польша и Италия особенно резко увеличили экспорт оружия. Италия сейчас является шестым по величине экспортером оружия в мире.

По данным SIPRI, главными факторами такого развития событий являются война в Украине, сомнения в лояльности США к НАТО и значительное увеличение военных расходов многих европейских стран.

Ранее стало известно, что Германия вместе со своими европейскими партнерами по НАТО намерена закупить большое количество недорогих боевых дронов.

Недавно писали, что немецкие высокопоставленные чиновники пообещали выделить больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики относительно того, как расходуется огромный военный бюджет страны.