ЗМІ: Німеччина обіцяє виділяти більше грошей в оборонні інновації

Німецькі високопосадовці пообіцяли виділити більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо того, як витрачається величезний військовий бюджет країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Financial Times.

Після багатьох років невиконання цілей НАТО щодо витрат Берлін виділив сотні мільярдів євро на переозброєння після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

Однак значна частина витрат пішла на дорогі товари, зокрема 35 американських винищувачів F-35, винищувачі Eurofighter Typhoon, вертольоти Chinook, а також нові військові кораблі та підводні човни. Також готуються замовлення на тисячі танків та броньованих машин.

Ці рішення спонукали деяких аналітиків і нових учасників ринку висловити занепокоєння з приводу того, що Німеччина вкладає занадто багато коштів у звичайну зброю, таку як танки, – переважно на користь відомих виробників зброї – замість безпілотної зброї, що працює на базі штучного інтелекту.

Визнаючи існування цієї дискусії, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що найбільша країна ЄС буде "все більше інвестувати в інновації, нові технології, співпрацю зі стартапами та співпрацю між стартапами і Бундесвером".

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбулася цього вікенду, де йому поставили запитання, чи готується Берлін "до старої війни чи до нової", Пісторіус пообіцяв, що він і посадовці "щодня вчаться" на прикладі війни в Україні та швидких темпів інновацій на полі бою.

"Якби п'ять років тому хтось сказав нам, що дрони відіграватимуть таку важливу і вирішальну роль, ніхто б не повірив і не міг собі цього уявити", – сказав він.

Глава німецької армії Крістіан Фройдінг сказав, що солдатам все ще потрібні "традиційні системи, такі як бойові танки, гаубиці". Але він додав, що військові також повинні "розвивати наш інноваційний дух" і думати "немислимими думками".

Компанія Rheinmetall, що базується в Дюссельдорфі, оцінює, що вона забезпечила собі близько 40% спеціального оборонного фонду в розмірі 100 млрд євро, оголошеного Німеччиною в 2022 році, і сподівається зберегти цей показник, оскільки в найближчі роки буде укладено контракти на сотні мільярдів євро.

Флоріан Зайбель, співзасновник німецької компанії Quantum Systems, що виробляє безпілотники для спостереження, виділив Rheinmetall, попередивши, що Берлін не витрачає достатньо коштів на автономні системи та штучний інтелект.

"Витратити 500 млрд євро тільки з Німеччини, з яких 495 млрд євро піде на Rheinmetall і подібні компанії, – це не те, що потрібно... Грошей вистачає, але ми витрачаємо їх не на те, що потрібно", – сказав він.

"Ми витратимо сотні мільярдів на обладнання, яке буде лежати на кладовищах, а мої діти та онуки все одно будуть змушені працювати, щоб виплатити борги банкам", – додав він.

Хоча Quantum є одним з декількох стартапів, які в останні місяці виграли контракти на поставку дронів для Бундесверу, ці суми становлять лише частку від загальних витрат країни, оборонний бюджет якої цього року становить 118 млрд євро.

Моріц Шуларік, глава Кільського інституту світової економіки, оцінює, що "95 або 98 відсотків" німецьких витрат на оборону з 2022 року пішли на "традиційні закупівлі".

Шуларік, який також є радником Міністерства економіки Німеччини з питань оборонної промисловості, попередив на конференції, що нинішній підхід не готує Європу до протистояння російській агресії, а також не дозволяє скористатися ширшими економічними перевагами підтримки гнучких та інноваційних молодих компаній.

Раніше стало відомо, що Німеччина разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО має намір закупити велику кількість недорогих бойових дронів.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.