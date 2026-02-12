П'ять країн НАТО планують закупити велику кількість недорогих дронів

Німеччина разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО має намір закупити велику кількість недорогих бойових дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

Відповідна декларація про наміри була підписана в кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Дрони повинні мати дальність польоту не менше 500 кілометрів.

У разі надзвичайної ситуації в країні вони, серед іншого, призначені для подолання оборонних систем противника. Більш дороге високоточне озброєння можна буде використовувати для більш надійного знищення відповідних військових цілей. Російські збройні сили наразі переслідують подібні цілі у своїй загарбницькій війні проти України, використовуючи безпілотники Shahed іранського виробництва.

Окрім Німеччини, у закупівлі мають намір взяти участь такі країни, як Франція, Велика Британія, Польща та Швеція. Це відбудеться в рамках так званого проєкту Elsa, де Elsa означає "European Long-range Strike Approach" (європейський підхід до ударів на великі відстані).

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у Брюсселі, що метою є посилення звичайних європейських сил стримування та оборони в рамках НАТО. Це важливо з огляду на поточні виклики.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.