ЗМІ: Британія практично вичерпала свої запаси газу через війну на Близькому Сході

Велика Британія має запаси природного газу лише на два дні після того, як країна була змушена використовувати енергетичні резерви через війну на Близькому Сході, яка порушила ланцюги постачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

За даними компанії National Gas, яка володіє національною системою транспортування газу, у суботу Велика Британія мала 6 999 ГВт·год запасів газу, що відповідає об’ємам споживання на два дні.

Скорочення енергетичних резервів пояснюється тим, що все більше танкерів, що перевозять скраплений природний газ до країни, змінюють курс з Європи на Азію через війну в Ірані.

Це викликає побоювання, що Велика Британія може залишитися без газу, якщо криза на Близькому Сході ще більше загостриться.

Як зазначає National Gas, країна продовжує отримувати великі обсяги газу з інших джерел, таких як континентальний шельф, запаси СПГ та сполучення з континентальною Європою.

Зазначається, що ціни на нафту можуть перевищити 100 доларів за барель протягом декількох днів на тлі перебоїв у постачанні через війну в Ірані.

На тлі енергетичної кризи міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) у понеділок, 9 березня, проведуть екстрену нараду для обговорення можливого спільного вивільнення нафти зі стратегічних резервів.

Тим часом в Італії заявили про готовність до енергетичної кризи через війну на Близькому Сході.