СМИ: Британия практически исчерпала свои запасы газа из-за войны на Ближнем Востоке

У Великобритании остались запасы природного газа только на два дня после того, как страна была вынуждена использовать энергетические резервы из-за войны на Ближнем Востоке, которая нарушила цепи поставок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

По данным компании National Gas, владеющей национальной системой транспортировки газа, в субботу Великобритания имела 6 999 ГВт-ч запасов газа, что соответствует объемам потребления на два дня.

Сокращение энергетических резервов объясняется тем, что все больше танкеров, перевозящих сжиженный природный газ в страну, меняют курс с Европы на Азию из-за войны в Иране.

Это вызывает опасения, что Великобритания может остаться без газа, если кризис на Ближнем Востоке еще больше обострится.

Как отмечает National Gas, страна продолжает получать большие объемы газа из других источников, таких как континентальный шельф, запасы СПГ и сообщение с континентальной Европой.

Отмечается, что цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель в течение нескольких дней на фоне перебоев в поставках из-за войны в Иране.

На фоне энергетического кризиса министры финансов стран "Группы семи" (G7) в понедельник, 9 марта, проведут экстренное совещание для обсуждения возможного совместного высвобождения нефти из стратегических резервов.

Тем временем в Италии заявили о готовности к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке.