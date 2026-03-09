ЗМІ: міністри фінансів G7 обговорять спільне вивільнення стратегічних нафтових резервів

Міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) проведуть у понеділок, 9 березня, екстрену нараду для обговорення можливого спільного вивільнення нафти зі стратегічних резервів, яке координуватиме Міжнародне енергетичне агентство (IEA) для стримування різкого стрибка цін на нафту на тлі конфлікту в Перській затоці.

Про це пише Financial Times з посиланням на обізнаних співрозмовників, серед яких є високопосадовець G7, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, три країни G7, включно зі США, вже висловили підтримку ідеї спільного вивільнення запасів. Як зазначається, 32 країни-члени IEA зберігають стратегічні запаси нафти як частину колективної системи реагування на енергетичні кризи.

Один зі співрозмовників стверджує, що деякі американські посадовці вважають доцільним спільне вивільнення 300–400 млн барелів (приблизно 25–30% від загального обсягу запасів країн IEA), який оцінюється в 1,2 млрд барелів.

Зустріч відбудеться на тлі тиску на президента США Дональда Трампа щодо зупинення різкого зростання цін на сиру нафту з початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану.

Середня ціна на бензин у США до неділі, 8 березня, зросла до $3,45 за галон з $2,98 за галон тиждень тому і, ймовірно, зростатиме, якщо Трамп не зможе змінити цю тенденцію.

Стрибок цін на нафту за останній тиждень викликав глобальні наслідки, загрожуючи новою хвилею інфляції, що може завдати тривалої шкоди світовому економічному зростанню.

Серед найбільших імпортерів нафти – Китай, Індія, Південна Корея, Японія, Німеччина, Італія та Іспанія, тому вони особливо вразливі до цінових шоків.

Як зазначається, ціна нафти марки Brent, міжнародного еталона, на азійських торгах у понеділок, 9 березня, зросла на 24%, до $116,71 за барель, але пізніше впала майже на 19% до $110,85 після новин про зустріч G7.

А ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на 28%, до $116,45, перш ніж впала приблизно до $108.

Екстрені нафтові резерви були створені після арабського нафтового ембарго, коли арабські держави різко обмежили експорт нафти до країн, які підтримали Ізраїль під час війни "Судного дня" в 1973 році.

Ці резерви призначені для стабілізації ринків у разі серйозних енергетичних криз. З моменту заснування IEA країни-учасниці вдавалися до колективного вивільнення запасів п'ять разів, у тому числі двічі у 2022 році після початку російсько-української війни.

Як відомо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову кампанію проти Ірану.

Трамп нещодавно заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.

Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.

