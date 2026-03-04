В Італії заявили про готовність до енергетичної кризи через війну на Близькому Сході

Міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін заявив, що країна може відновити роботу деяких вугільних електростанцій, якщо конфлікт на Близькому Сході призведе до енергетичної кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр зауважив, що активація вугільних електростанцій буде крайнім заходом у разі суттєвої енергетичної кризи.

За його словами, Італія готова до такого сценарію, адже має диверсифікований портфель постачальників газу, до якого входять Норвегія, Алжир та Азербайджан.

Крім того, обсяги сховищ газу в країні перебувають на відносно високому рівні.

"У нас найвищі рівні зберігання в Європі, у нас диверсифіковані джерела, і тому ми можемо сказати, що немає надзвичайно складної ситуації щодо кількості ресурсів", – додав Пікетто-Фратін.

Зазначимо, що операція США та Ізраїлю проти Ірану викликала військову відповідь Тегерану, який завдав ударів по енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки. На цей регіон припадає трохи менше третини світового видобутку нафти.

Іран також атакував танкери в Ормузькій протоці, через яку перевозять приблизно п'яту частину світового обсягу нафти та скрапленого природного газу.

Як писала "Європейська правда", прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у вівторок скликала дві спеціальних наради для обговорення термінових викликів для країни, створених війною на Близькому Сході, зокрема щодо енергетичної безпеки.

Також у вівторок Мелоні заявила про "період хаосу" через іранську кризу і війну в Україні.

Тим часом Єврокомісія у четвер, 5 березня, скликає засідання енергетичної цільової групи для обговорення динаміки цін на нафту, з урахуванням ситуації в Ірані та на Близькому Сході.