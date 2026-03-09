Фон дер Ляєн обіцяє, що Україна отримає 90 млрд євро від ЄС: "ми виконаємо зобов’язання"

Надання Україні кредиту на 90 млрд євро у 2026-27 роках є першочерговим питанням для Європейського Союзу, і кошти будуть надані, незважаючи на труднощі з їх схваленням.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на конференції послів ЄС у Брюсселі 9 березня.

Глава Єврокомісії пообіцяла, що Україна отримає 90 млрд від ЄС попри вето Орбана.

"Україна потребує сталої фінансової підтримки. Саме тому ми запропонували позику в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування потреб України. І ви всі бачили, з якими труднощами ми зіткнулися, щоб отримати остаточне схвалення", – констатувала фон дер Ляєн.

Вона висловила обурення, що кредит не затверджений "навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це" (на саміті лідерів ЄС у грудні 2025 року – "ЄП").

"Я можу вас запевнити, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов’язання. Тому що на карту поставлено наш авторитет і, що важливіше, наша безпека", – підкреслила президентка Єврокомісії.

За її словами, надання коштів Україні – "першочергове і абсолютно зрозуміле питання" для ЄС.

"Ми надамо цю позику в розмірі 90 мільярдів євро", – запевнила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме європейський кредит на 90 млрд євро для України до відновлення транзиту через "Дружбу", а міністр енергетики – що Угорщина вдасться до юридичних кроків, якщо транзит не поновиться через 3 дні.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав зрозуміти, що готовий за прикладом Угорщини заблокувати кредит ЄС для України, якщо партія Віктора Орбана "Фідес" програє вибори.