Орбан: Угорщина блокуватиме 90 млрд для України, доки "Дружба" не відновить роботу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно пообіцяв зберігати блокаду європейського фінансування для України, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Про це він заявив у щотижневому зверненні до угорців на підконтрольному уряду радіо Kossuth, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи з традиційною п'ятничною промовою у програмі "Доброго ранку, Угорщино", Орбан повторив переконання, що Україна не має технічних перепон для відновлення постачання.

"Ситуація зрозуміла: нафтопровід "Дружба" не має технічних проблем, основою (припинення його роботи) є політичне рішення. Українці вирішили відрізати Угорщину від російської нафти, яка нам належить", – заявив він.

Також Орбан, коментуючи можливе надання Україні європейської підтримки у 90 млрд євро на два роки, заявив, що Угорщина пов'язує своє вето щодо цього рішення із припиненням роботи "Дружби". За його словами, Угорщина не буде знімати вето, і він виключив, що ця позиція буде скоригована до відновлення роботи нафтогону.

"Ніхто, навіть німці, не може вимагати від нас позитивної відповіді. Ми відповімо (у голосуванні в ЄС, яке Угорщина блокує. – "ЄП") так, як того вимагають наші інтереси. І ми ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель, доки українці не пропустять нафту", – заявив він. Примітно, що він також не дав гарантії зняття вето у разі, якщо нафтогін відновить роботу.

Також Орбан заявив про намір не виконувати загальноєвропейське рішення щодо ембарго на постачання російських енергоносіїв: "Потрібно чітко заявити, що ми не виконаємо вимогу України відмовитися від дешевої російської енергії".

Раніше Віктор Орбан пригрозив силою відновити нафтопостачання "Дружбою", але не уточнив, про що йдеться.

Того ж дня в Угорщині силовики захопили українські банківські автомобілі. В МЗС України назвали це "захопленням заручників і державним тероризмом".

Водночас у четвер президент Володимир Зеленський розповів, скільки ще Орбану доведеться чекати на відновлення "Дружби".