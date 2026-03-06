В Угорщині заявили, що дали Україні три дні на відновлення нафтопроводу "Дружба"

Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Будапешт дав Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або допуск туди групи інспекторів, інакше країна продовжить блокувати кредит від ЄС на 90 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Index з посиланням на заяву Чепека.

Угорський міністр енергетики заявив, що надіслав листа своєму українському колезі Денису Шмигалю з відповідними вимогами.

Чепек повідомив, що у зверненні закликав Київ відновити транспортування нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба" протягом трьох днів або дозволити делегації провести огляд та оцінку стану на місці на підстанції в місті Броди Львівської області.

За словами міністра, якщо Україна не виконає ці вимоги, Угорщина використає "всі правові можливості" в рамках Європейського Союзу.

"Доки Київ не відновить ці стратегічні постачання нафти до Угорщини, ми не будемо погоджуватися на позику в розмірі 90 мільярдів євро. Крім того, Угорщина скористається юридичними можливостями угоди про ЄС, а також має можливість ініціювати судовий процес, якщо переговори між Європейським Союзом і Києвом не дадуть результату", – заявив Чепек.

Нагадаємо, у четвер угорський прем'єр Віктор Орбан пригрозив силою відновити постачання російської нафти через Україну нафтогоном "Дружба".

В ніч на п'ятницю Національний банк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Викрадені угорськими силовиками інкасаторські авто сховали в Антитерористичному центрі Угорщини. Варто зауважити, що ця структура і до того брала участь в антиукраїнських провокаціях режиму Орбана.

А у четвер цю структуру відвідав і сам прем’єр-міністр Угорщини, де провів переговори із силовиками.