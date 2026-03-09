Фон дер Ляйен обещает, что Украина получит 90 млрд евро от ЕС: "мы выполним обязательства"

Предоставление Украине кредита на 90 млрд евро в 2026–27 годах является первоочередным вопросом для Европейского Союза, и средства будут предоставлены, несмотря на трудности с их одобрением.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции послов ЕС в Брюсселе 9 марта.

Глава Еврокомиссии пообещала, что Украина получит 90 млрд от ЕС, несмотря на вето Орбана.

"Украина нуждается в устойчивой финансовой поддержке. Именно поэтому мы предложили заем в размере 90 миллиардов евро для финансирования потребностей Украины. И вы все видели, с какими трудностями мы столкнулись, чтобы получить окончательное одобрение", – констатировала фон дер Ляйен.

Она выразила возмущение, что кредит не утвержден "даже после того, как все 27 лидеров согласились на это" (на саммите лидеров ЕС в декабре 2025 года – "ЕП").

"Я могу вас заверить, что в этом случае мы выполним свои обязательства. Потому что на карту поставлен наш авторитет и, что важнее, наша безопасность", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, предоставление средств Украине – "первоочередной и абсолютно ясный вопрос" для ЕС.

"Мы предоставим этот заем в размере 90 миллиардов евро", – заверила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать европейский кредит на 90 млрд евро для Украины до возобновления транзита через "Дружбу", а министр энергетики – что Венгрия прибегнет к юридическим шагам, если транзит не возобновится через 3 дня.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что готов по примеру Венгрии заблокировать кредит ЕС для Украины, если партия Виктора Орбана "Фидес" проиграет выборы.