Ердоган: Туреччина має вберегти себе від "пожежі" війни в Ірані

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що головна мета Туреччини – утриматися від "пожежі" війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило державне турецьке агентство Anadolu.

Ердоган виступив із заявою у понеділок після засідання уряду. За його словами, на засіданні обговорили наслідки іранської кризи та оцінили її потенційний вплив на широкий спектр сфер, від економіки та торгівлі до безпеки кордонів.

"З 28 лютого всі наші підрозділи перебувають у стані підвищеної готовності. Ми мобілізували всі інституції нашої держави. Наша головна мета – вберегти нашу країну від цієї пожежі. Забезпечення безпеки Туреччини та миру для її 86 мільйонів людей є нашим найбільшим пріоритетом", – сказав турецький лідер.

Він додав, що Туреччина "могутня в усіх сферах, і, на щастя, має здатність відбивати всілякі атаки та ламати брудні руки, які тягнуться, щоб загрожувати її існуванню".

Раніше в понеділок Туреччина заявила, що протиповітряна оборона НАТО збила другу іранську балістичну ракету, яка вторглася в її повітряний простір, і попередила, що буде реагувати на будь-які подібні загрози.

Крім того, минулого тижня одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця.

