Эрдоган: Турция должна уберечь себя от "пожара" войны в Иране

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главная цель Турции – удержаться от "пожара" войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило государственное турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган выступил с заявлением в понедельник после заседания правительства. По его словам, на заседании обсудили последствия иранского кризиса и оценили его потенциальное влияние на широкий спектр сфер, от экономики и торговли до безопасности границ.

"С 28 февраля все наши подразделения находятся в состоянии повышенной готовности. Мы мобилизовали все институты нашего государства. Наша главная цель – уберечь нашу страну от этого пожара. Обеспечение безопасности Турции и мира для ее 86 миллионов человек является нашим главным приоритетом", – сказал турецкий лидер.

Он добавил, что Турция "мощна во всех сферах и, к счастью, обладает способностью отражать всевозможные атаки и ломать грязные руки, которые тянутся, чтобы угрожать ее существованию".

Ранее в понедельник Турция заявила, что противовоздушная оборона НАТО сбила вторую иранскую баллистическую ракету, которая вторглась в ее воздушное пространство, и предупредила, что будет реагировать на любые подобные угрозы.

Кроме того, на прошлой неделе одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.

