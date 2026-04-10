Трамп і Стармер обговорили відкриття Ормузької протоки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову щодо відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в британському уряді.

Прем'єр-міністр Британії, який перебуває з візитом у країнах Близького Сходу, розповів американському президенту про свої обговорення з лідерами країн Перської затоки та військовими планувальниками в регіоні щодо розблокування Ормузької протоки.

Лідери погодилися з необхідністю узгодити практичний план для того, щоб забезпечити безпечний прохід суден протокою. Стармер і Трамп домовилися поговорити знову найближчим часом, йдеться в повідомленні.

Британія очолила міжнародні зусилля щодо розблокування Ормузької протоки. 2 квітня Лондон скликав дорадче засідання щодо шляхів відкриття судноплавства протокою, в якому взяли участь понад 40 країн.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО.