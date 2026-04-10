Трамп и Стармер обсудили открытие Ормузского пролива

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор по поводу возобновления судоходства в Ормузском проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в британском правительстве.

Премьер-министр Великобритании, который находится с визитом в странах Ближнего Востока, рассказал американскому президенту о своих переговорах с лидерами стран Персидского залива и военными планировщиками в регионе по поводу разблокирования Ормузского пролива.

Лидеры согласились с необходимостью согласовать практический план для обеспечения безопасного прохода судов через пролив. Стармер и Трамп договорились поговорить снова в ближайшее время, говорится в сообщении.

Великобритания возглавила международные усилия по разблокированию Ормузского пролива. 2 апреля Лондон созвал консультативное заседание по вопросам открытия судоходства в проливе, в котором приняли участие более 40 стран.

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже давно критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО.