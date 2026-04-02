Cкликана Британією зустріч щодо Ормузької протоки зібрала понад 40 країн

У скликаному Британією дорадчому засіданні щодо шляхів розблокування Ормузької протоки взяли участь понад 40 країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Британії.

У британському МЗС повідомили, що анонсована нещодавно зустріч під головуванням Британії стосовно розблокування Ормузької протоки відбулася 2 квітня.

У вступному слові очільниця МЗС Іветт Купер зазначила, що у засіданні беруть участь понад 40 країн з усього світу на рівні міністрів закордонних справ або інших представників.

Today, the UK convened representatives from more than 40 countries to discuss the Strait of Hormuz, and the urgent need to restore freedom of navigation for international shipping, and see the Strait reopened once more.

Раніше, анонсуючи засідання, прем’єр Британії Кір Стармер казав про участь 35 країн і не називав заплановану дату.

Він також повідомив, що після "дипломатичного" обговорення має відбутись нарада військових планувальників щодо військово-технічних аспектів цього питання.



Президент Франції Емманюель Макрон вважає нереалістичною ідею розблокування Ормузької протоки силовим шляхом та наголошує, що прохід через неї буде надто небезпечним за усіх варіантів, коли це не буде результатом домовленості з Іраном.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО.