ЗМІ: ЄС та США готують угоду щодо рідкісноземельних мінералів

Європейський Союз і США наближаються до укладення угоди про координацію дій щодо видобутку та забезпечення поставок рідкісноземельних мінералів.

Про це йдеться у проєкті "плану дій", з яким ознайомилося агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Згідно з проєктом, потенційна угода передбачатиме створення стимулів, таких як мінімальні ціни, що може надати перевагу постачальникам, які не є китайськими.

Окрім цього, як зазначається, ЄС і США шукають партнерів серед інших країн для створення ширшого альянсу з метою формування нових ланцюгів постачання критичних мінералів.

Активізація переговорів відбувається на тлі обмежень, запроваджених Китаєм на експорт рідкісноземельних елементів у відповідь на торговельну політику Дональд Трамп.

Як стверджують співрозмовники агентства, наразі документи перебувають на розгляді держав-членів ЄС і можуть бути доопрацьовані. Попри те, що сторони ще не узгодили всі деталі – зокрема, щодо субсидій, мінімальних цін і гарантій закупівлі.

Напередодні писали, що єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович відвідає Сполучені Штати наприкінці квітня.

Варто нагадати, що Європарламент 26 березня ухвалив позицію щодо двох пропозицій стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США, погодженої у Торнбері влітку 2025 року.

Йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.