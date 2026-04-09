Єврокомісар з питань торгівлі відвідає США

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович відвідає Сполучені Штати наприкінці квітня.

Про це Politico сказав представник Єврокомісії Олоф Гілл, пише "Європейська правда".

За словами Гілла, невідомо, чи буде на порядку денному новий і суперечливий "діалог" щодо технологій.

Водночас речник Єврокомісії з питань технологій Тома Реньє заявив, що ЄС готовий "роз’яснити непорозуміння" зі США.

Як зазначається, Європейський Союз чинить опір тиску з боку США щодо пом’якшення регулювання технологічного сектору, яке в адміністрації Дональда Трампа вважають технічними бар’єрами у торгівлі.

Очікується, що до можливого діалогу будуть залучені представники Генеральних директоратів Єврокомісії з питань комунікаційних мереж (DG Connect) та конкуренції (DG Competition). Остаточний склад делегації наразі узгоджується як у Брюсселі, так і з американською стороною.

Попри зусилля США, питання технологічного регулювання не увійшло до торговельного перемир’я між сторонами, досягнутого раніше. Наразі ЄС і США працюють над імплементацією спільної заяви, погодженої за результатами переговорів, у національне законодавство.

За словами Гілла, саме виконання цієї заяви стане ключовим пунктом порядку денного майбутніх переговорів.

Кілька ознайомлених співрозмовників зазначили, що якщо перемовини будуть успішними, Євросоюз може виконати свою частину домовленостей уже до червня.

Окрім цього, за словами Гілла, сторони обговорюватимуть співпрацю у сфері критично важливих сировинних матеріалів. Вашингтон і Брюссель ведуть переговори щодо відповідної угоди, однак держави-члени ЄС наразі просять більше часу для оцінки запропонованого меморандуму та плану дій.

Варто нагадати, що Європарламент 26 березня ухвалив позицію щодо двох пропозицій стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США, погодженої у Торнбері влітку 2025 року.

Йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Реакція європейських столиць на неї була неоднозначною, від Європарламенту також лунала критика за надмірні поступки ЄС.