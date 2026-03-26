Європарламент ухвалив позицію щодо зниження тарифів на товари зі США за торговою угодою

Європарламент 26 березня ухвалив позицію щодо двох пропозицій стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США, погодженої у Торнбері влітку 2025 року.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

Євродепутати висловилися за посилення пункту про "запобіжник", який дозволятиме призупиняти тарифні преференції для американських товарів за низки умовах. Зокрема, Єврокомісія зможе запропонувати призупинити усі чи частину преференцій, якщо США встановлять додаткові тарифи, які перевищуватимуть погоджений поріг 15, чи якісь нові мита на європейські товари.

"Запобіжник" можна буде активувати також у разі "дій США проти цілей угоди", дискримінації проти економічних операторів з ЄС, погроз проти територіальної цілісності країн-членів, дій, що радикально суперечать зовнішній та оборонній політиці європейських держав, застосування економічного примусу.

Також євродепутати додали положення про те, що нові тарифи почнуть діяти лише за умови, що Штати дотримуватимуться своїх зобов’язань – у тому числі щодо зниження тарифів на європейську продукцію з вмістом сталі й алюмінію нижче 50% до погоджених 15%.

Депутати також встановили дату завершення дії основного закону 21 березня 2028 року – далі його потрібно буде продовжувати через нову законодавчу пропозицію та з оцінкою впливу.

Єврокомісії доручають відстежувати вплив нових торгових правил. ЄК зможе призупинити дію нових тарифів, якщо імпорт зі США досягне рівня, що може вважатися загрозливим для певних індустрій ЄС, зокрема, у разі зростання на 10% імпорту певних груп товарів.

Далі євродепутати будуть вести перемовини з національними урядами щодо фінального оформлення закону для імплементації рамкової угоди.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Реакція європейських столиць на неї була неоднозначною, від Європарламенту також лунала критика за надмірні поступки ЄС.

Після того Єврокомісія внесла законодавчі пропозиції щодо імплементації тарифних аспектів. У першій йдеться про преференційний доступ американських товарів на ринок ЄС, у другій – про розширення "нульових" тарифів на імпорт лобстера.

У січні 2026 року комітет з питань торгівлі Європарламенту призупинив голосування за торговельну угоду ЄС та США на знак протесту проти вимог Дональда Трампа передати йому контроль над Гренландією.

Вдруге ратифікацію угоди в парламенті було відкладено в лютому після того, як Трамп оголосив загальне мито у 10%, а згодом підвищив його до 15%.